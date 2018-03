Ringe: Børnene er tændte, da duoen Babybandet går på scenen i den store sal på Ringe Bibliotek for at underholde med sang og sjov til arrangementet "Æg og Skæg". Forinden er den store spænding blevet udløst, da de årlige træpyntnings-vindere er blevet udtrukket under ledelse af Jeanette Bekker fra Ringe Bibliotek.

- De heldige vindere er legestuegrupperne Sol 1 og Sol 3 fra Ringe, der hver har fået en kurv med chokoladeæg og en gavecheck på 500 kroner, kan hun fortælle, mens de omtrent 70 børn synger og danser ivrigt med på Babybandets børnesange.

- Børnene har været her for nogle dage siden og hente de æg, der skulle dekoreres og har haft dem med hjem og farvelagt dem, og bagefter er de kommet her og har lånt stiger af biblioteket og har hængt æggene op på Kirkepladsen, siger Jeanette Bekker og forklarer, at det er Superbrugsen og Ringe Handelsstandsforening, der har sponsoreret præmierne.