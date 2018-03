Det er et angreb på et andet land, helt vildt og meget alvorligt.

Sådan lyder det fra medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, efter at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fredag har orienteret om mulige sanktioner mod Rusland oven på nervegiftangrebet i den britiske by Salisbury.

- Det er et meget hårdt overgreb på den britiske suverænitet, at et andet land går ind og laver et attentat, siger Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.

- Det er anvendelse af våben i et andet land. Det er meget groft, siger han.

Den danske regering overvejer fortsat, hvordan Danmark skal reagere på angrebet, der fandt sted 4. marts.

Her blev en forhenværende spion og hans datter angrebet med en russisk fremstillet nervegift. En politimand, der kom dem til hjælp, blev også ramt af giften.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, stoler på briterne, når de siger, at den russiske stat formentlig var involveret. Han kalder angrebet meget alvorligt.

- Tænk, i et Nato-land, i en hyggelig landsby - Salisbury. Det er et angreb på en nation, siger Espersen.

Storbritannien har udvist en række russiske diplomater som en af flere reaktioner på angrebet. Under fredagens møde i Udenrigspolitisk Nævn var der ifølge Espersen flere mulige sanktioner fra dansk side på bordet.

Men nævnets møder er fortrolige, så det er ikke muligt at få at vide, hvad den danske regering gør sig af overvejelser.

- Vi lægger os op ad briterne. Det er dem, der bestemmer, hvilke skridt de ønsker, at deres nære allierede skal tage, siger Espersen.

Udenrigsministeren selv lægger heller ikke skjul på, hvor usædvanlig situationen er.

- Det er en helt vild situation, vi står i, siger Samuelsen.

- En nervegift, som er udviklet i Rusland, som skulle være under russisk kontrol, bliver brugt i et andet land til at forsøge at slå andre mennesker ihjel.

- Forestil jer, at vi oplevede det i Danmark. Det er helt, helt helt usædvanligt, siger udenrigsministeren.