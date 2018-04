HCA. Eventyrene handler - også - om Odense i 2018

I dag er det 213 år siden, at H.C. Andersen kom til verden. Alder er som bekendt bare et tal, og H.C. Andersens forfatterskab har holdt sig ungt og relevant.

Eventyrene er i lige så høj grad fortællinger om prinsesser, tinsoldater og hunde med ualmindeligt store øjne, som det er fortællinger om mennesker. Vi bliver klogere på os selv og hinanden, når vi dykker ned i H.C. Andersens eventyr, hvor vi også kan genkende vores by.

Odense spiller en af hovedrollerne i selvbiografien "Mit livs eventyr", men byen dukker også op i andre eventyr - for eksempel i "Klokkedybet".

"Ding dang! ding dang!" klinger det fra Klokkedybet i Odense Å. - Hvad er det for en å? - Den kender hvert barn i Odense by..."

Odense og Fyn lægger således landskab til mange eventyr, men jeg møder også Odense på andre måder i H.C Andersens univers.

Som by har vi gennem årene stået foran mange store udfordringer. Der blev skabt et billede af en søvnig by, der ikke havde kræfterne til at rejse sig. Det gjorde ondt på os. For vi vil vores by, vi holder af den.

For at citere fødselaren - så er Odense dér vi har hjemme, der har vi rod, derfra vores verden går.

Men Odense stod i en tid, der krævede mod. Mod til at træffe svære valg og turde tage en chance.

Heldigvis har dagens hovedperson også gjort sig tanker om mod. I "Mit livs eventyr beskriver han sig selv: "Jeg hører ikke til de modige, det er tit sagt mig og jeg tror det selv, dog må jeg erklære, at det kun er små farer, som ret ængster mig, derimod under de større, og når der virkelig er et udbytte, da har jeg en vilje, der trænger igennem, en vilje, der år for år er bleven fastere, jeg skælver, jeg frygter, men jeg gør dog det, jeg anser for at være det rigtige."

Det synes jeg rammer plet i forhold til Odense og de udfordringer, vi har stået overfor og de valg, vi har taget.

Vi har taget svære valg i Odense, og vi har gjort det fordi, vi holder af Odense. Odense har fundet både viljen og troen frem. Vi springer ud i nye tiltag med troen på, at det helt sikkert bringer noget godt med sig. Vi har viljen til at stræbe mod høje mål. Det viser mig, at vi tror på vores by, vi er modige og frygter ikke forandringen.

Jeg ved, at det er store ord, men der skal store ord til at beskrive Odenses store udvikling. Samtidig er det vigtigt, at vi fortsat har modet til at prøve nye veje og forfølge drømme og ideer.

Tiden kunne måske være inde til, at vi udviser et større mod til at skabe mere vækst gennem H.C. Andersen. Konkret kunne opførelse af et decideret H.C. Andersen temahotel være en overvejelse værd. Inspirationen bør ikke være svær at finde for arkitekter og bygherrer, for H.C. Andersens univers rummer så mange karakterer, stemninger og følelser, at der er alle muligheder for at bygge et - ja - eventyrligt hotel i Odense.

Der er næppe tvivl om, at et temahotel vil være attraktivt for mange turister, der kommer for at opleve det ny H.C. Andersens Hus og opleve hans fødeby. Hotellet kan måske gøre det lettere for os at få dem til at tage en overnatning og blive længere i Odense.

H.C. Andersen havde mod til at forfølge sine mål og drømme. Det var ikke en vej uden bump, og som han har skrevet, "så skal man så gruelig meget igennem, før det bliver godt".

Jeg synes, vi skal lade os inspirere af digterens mod, og hjælpe hinanden med at gøre Odense til en moderne storby, som vi kan være stolte af.