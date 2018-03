1. Afskaf uddannelsesloftet - 53.744 stemmer

En lang række elevorganisationer stillede i slutningen af januar et forslag om at tilbagerulle en lov fra 2016, der begrænsede de studerendes mulighed for at tage flere uddannelser med offentlig støtte - det såkaldte uddannelsesloft. Forslaget samlede i løbet af knap to uger de nødvendige 50.000 støtteerklæringer og blev fredag fremstillet i Folketinget. Allerede før fremstillingen havde politikerne dog meldt ud, at uddannelsesloftet står ved magt.