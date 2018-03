Dobbeltlukkede dør i grundlovsforhør fredag i sag om narkohandel. Tre mænd er foreløbigt anholdt i et større sagskompleks, og flere anholdelser er på vej.

Tre yngre mænd i 20'erne blev fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense i en større sag om narkohandel.

Det skete for dobbeltlukkede døre af hensyn til sagens efterforskning og fordi der er flere anholdelser på vej i sagen.

Ifølge dommer Ingrid Therkelsen blev dørene i grundlovsforhøret lukket, fordi der er tale om en "sag om et større kvantum narko med flere involverede personer", som hun formulerede det, og ved at holde grundlovsforhøret for åbne døre ville det kunne spolere politiets efterforskning.

De tre mænd blev fremstillet én efter én. Den første var en 24-årig mand med bopælsadresse i Lundeborg på Sydøstfyn. Den anden mand har været nogenlunde jævnaldrende, og bar en trøje med et logo for et autoværksted, som tidligere har ligget i Børkop i Trekantsområdet.

Hvordan de stiller sig til sigtelserne vides ikke, eftersom deres forklaringer skete for lukkede døre.