To gange sølv ved store fødevaremesse til Osteboden Fru Hansen i Nyborg.

Nyborg: Osteboden Fru Hansen i Nyborg havde en god tur til Foodexpo-messen i MCH Messecenter Herning forleden. For messen dannede blandt meget andet rammen om konkurrencerne "Danmarks Bedste Rygeostsalat", "Danmarks Bedste Rørte Flødeost" samt "Danmarks Bedste Ostetapas", arrangeret af Ostehandlerforeningen for Danmark. Og i to af kategorierne, "Danmarks Bedste Rygeostsalat" og "Danmarks Bedste Rørte Flødeost" vandt osteforretningen fra Storebæltsbyen sølvmedalje.

På messen var det op til de besøgende at være smagsdommere og afgøre, hvilken rygeostsalat, flødeost samt ostetapas der skulle kåres til Danmarks bedste. Alle interesserede besøgende fik udleveret en stemmeseddel, hvor de - efter at have fået smagsprøver på de lækre finaleprodukter - kunne stemme på den variant, de syntes bedst om, fremgår det af en pressemeddelelse.

Konkurrencen blev et tilløbsstykke, og rigtigt mange af de besøgende afgav deres stemme.

Der var mange andre konkurrence i messen, som er Danmarks største inden for fødevarer. /EXP