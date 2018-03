Kim Wall-sagen

Mens The Kim Wall Memorial Fund uddelte det første legat til en ung, kvindelig journalist i New York, blev en af Peter Madsens unge, kvindelige bekendtskaber afhørt i København.

Dag 4: Det er i dag Kim Walls fødselsdag. Hendes forældre er ikke i København, hvor manden, der forårsagede Kim Walls død, er centrum for den mest dækkede danske retssag nogensinde. De er i Brooklyn, bydelen i New York, hvor Kim Wall boede, inden hun flyttede sammen med sin kæreste i København. Det er ikke bare den første fødselsdag efter deres datters død, det er også første gang, de skal uddele et legat fra The Kim Wall Memorial Fund. Det gives til en kvindelig journalist, der arbejder med at dække subkulturer i en bred definition og hvad fonden beskriver som "rebelske understrømme". "Det var Kims ønske, at flere kvinder skulle gøre sig bemærket i verden, mærke livet, og vi vil gerne hjælpe med at forme verden efter hendes vision", står der på fondens hjemmeside. 5000 dollars - lidt over 30.000 kroner - bliver uddelt til en af de 140 kvinder fra hele verden, som har søgt legatet. Der er ingen af Kim Walls pårørende til stede i retssagen i København i dag (fredag, red.). Den er for en kort bemærkning flyttet fra den flotte sal 60 med store lysekroner med glødepærer og et smukt hvælvet loft til sal 41. Ind i institutionsdanmark med neonrør og udsugning i aluminium svævende frit under loftet. Peter Madsen er klædt, så man ved første øjekast kunne tro, at han også skal deltage i en eller anden højtidelighed. De posede fængselsjoggingbukser og T-shirten er skiftet ud med grå bukser og en knappet blazerjakke. Jakken sidder ... underligt. Han ser på en eller anden måde mere akavet ud, når han forsøger. Strithåret ser ikke nyklippet ud længere. Han virker grå. Tiltagende nedbrudt efter at have haft næsten magnetisk udstråling på dag et. Måske fordi en retsmediciner stilfærdigt begravede hans forsvar i går. Eller også er det bare det nådesløse neonlys.

En forundret advokat

Der er fire vidner i dag. Det sidste for lukkede døre, så hende kan der ikke fortælles noget om. De to første er svære at huske, selv her ganske kort efter, pressen og tilhørere blev sendt ud af lokalet. En af afhøringerne handlede om Peter Madsens overtrædelser af søfartsloven. "Who gives a shit", ville man have sagt i Brooklyn. En anden handlede blandt andet om Peter Madsens læsning af bogen "Man jager et bæst og fanger et menneske" af den forhenværende drabschef Bent Isager-Nielsen og indkøb af stropper, og at der slet ikke er noget fornuftigt formål med at have en træsav med i en ubåd, hvis man ikke har parteringsplaner. I frokostpausen taler jeg med en forsvarsadvokat på en nærliggende cafe. Han har ikke noget med denne retssag at gøre, men han kan ikke få ind i sit hoved, hvorfor anklageren fører så mange vidner, når anklageren har en sag, som nærmest kører sig hjem selv. To mennesker gik ned i en ubåd, kun en kom levende op. Den levendes troværdighed er støv, der for længst er blæst væk i vinden. Hvorfor skulle det så være et problem, at en præcis dødsårsag ikke kan påvises? Et menneske er blevet dræbt, og der er kun en, der kan have gjort det. Sådan argumenterede forsvarsadvokaten.

"Skørt"