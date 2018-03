Der er så stor interesse for Odense Musikskoles nye talentklasse, at musikskolen til næste år må afvise ansøgere.

Der er rift om pladserne til næste års talentklasse, Musikklassen, på Odense Musikskole. 32 elever har søgt om at få en af de kun 25 pladser, og derfor er skolen nødt til at afvise ansøgere.

- Vi er helt overvældede over den store søgning, der er til Musikklassen. Mange af eleverne siger, at de får et unikt fællesskab her, som de ikke har i deres klasse, fordi de er den eneste, der er musikinteresseret måske på hele deres årgang. Vi opfylder et behov blandt de unge mennesker. Vi glæder os til at gå ind i tredje sæson og arbejde videre med at styrke det musikalske fællesskab, siger souschef på Odense Musikskole Maibrit Baagøe Schmidt i en pressemeddelelse.

En del af ansøgningerne kommer fra nuværende elever, som er så glade for at gå i talentklassen, at de søger om at fortsætte. Alle ansøgere har været til optagelsessamtale, hvor deres motivation og musikglæde blev afklaret. 25 elever er blevet udvalgt og har fået plads i den nye klasse, som starter til august.

Musikklassen er et gratis tilbud for musikinteresserede elever i folkeskolens 7.- 9. klasser, og formålet er at hjælpe eleverne med at udvikle deres talent ved at give dem et nyt fællesskab omkring musik.

Musikklassen på Odense Musikskole er en del af en treårig forsøgsordning under Kulturministeriet. Næste hold 2018/2019 vil være projektets tredje og foreløbig sidste.