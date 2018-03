Glamsbjerg: Selv om glæden i Glamsbjerg er stor over, at udfordringerne for skolepatruljen, der ikke altid har held til at stoppe de morgentravle bilister, nu bliver løst, så er der stadig et hængeparti, som nogen ønsker, kommunen viste lige så stor imødekommenhed.

Bettina Falck bor over for skolen på Grønnevej og har to døtre på ni og 12 år, der ofte har problemer med at krydse vejen, når de skal i skole, fordi mange benytter Grønnevej til at sætte børn af. Bettina Falck har siden 2013 henvendt sig til kommunen og sendt billeder for at dokumentere problemet.

Trafiksikkerhed Tidligere har Assens Kommune afsat to millioner kroner årligt til trafiksikkerhed.Det tal er nu halveret, samtidig med, at beløbet til cykelstier og kantbaner er øget.



Skoleveje har høj prioritet, når det gælder trafiksikkerhed.



I 2018 går millionen til fodgængertryk ved Glamsbjergskolen og Vissenbjerg skole samt til en vendeplads for skolebussen ved Gummerup Skole.

Onsdag morgen i sidste uge var en af de mere stille. Der var biler. Også nogle, der kom kørende i venstre side af vejen, for at parkere lige foran skolen mod køreretningen. Men der var ikke noget kaos og ingen parkering i begge vejsider, som Bettina Falck ellers af og til oplever det, og hendes to døtre havde ikke problemer med oversigten denne dag. Men de begge bekræfter, at det er der ofte, og især om fredagen.