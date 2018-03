Det blev et ja til, at bygherre må opføre en ekstra etage på den bevaringsværdige ejendom på Holsedore 18 i centrum af Odense, da By- og Kulturudvalget skulle træffe beslutning i sagen i denne uge.

Projektet, som avisen her flere gange har omtalt, er blevet tilpasset for at imødekomme kritik fra blandt andet nabo Svend Pedersen, og han noterer sig da også, at byggeriet er blevet ændret undervejs, så det ikke længere vil være til så stor gene for ham som nabo, som det så ud til i starten.

- Jeg vil ikke sige, jeg er tilfreds med løsningen, men den er meget bedre, end den var helt fra start, og lidt bedre end den var i anden fase. For der var der to etager ind mod os, og nu er der kun én, siger han.