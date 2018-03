Udkant: Flyt uddannelsesinstitutionerne

Infrastruktur skaber ikke vækst. Infrastruktur er et spørgsmål om at kunne flytte mennesker og gods fra A til B så hurtigt og så billigt som muligt. Infrastruktur er en omkostning.

Det, der skaber vækst, er mennesker. Mennesker der kan og vil. I stedet for at bygge store monumenter skal man fokusere på, hvordan man kan dygtiggøre mennesker og give dem nogle gode livsbetingelser, så de vil blive her.

Folk forsvinder fra yderområderne på grund af manglende uddannelsesmuligheder. I stedet for at flytte arbejdspladser var det måske en ide at flytte uddannelsesinstitutioner. Produktionen af fødevarer finder sted på landet, i Udkantsdanmark, men alle uddannelsesinstitutioner fra landbrugsskoler til universiteter ligger i de store byer. Hvorfor?

Store kommuner som Faaborg-Midtfyn er inde i en dødsspiral på dette område. Snart lukker de to gymnasier vel også. Så er der kun folkeskolen tilbage. Alle, der søger en kompetencegivende uddannelse, skal forlade kommunen. Kommer de tilbage? Nok ikke alle sammen.

Her hjælper det ikke at bygge hverken broer eller motorveje. Måske snarere tværtimod.

Til de kære politikere. Flyt fokus fra monumenter og koncentrer jer om det svære: Nemlig mennesker. Arbejd for flere uddannelsesmuligheder, bedre muligheder for de unge til at udfolde sig, også i deres fritid. Skab fornuftige vilkår for børnefamilierne. Giv mulighed for produktion, også i landområder.