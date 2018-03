Johnny Mikael Rasmussen har skrevet et læserbrev i avisen 23. marts. Og tak for det.

Det er utroligt, at Dansk Folkeparti fik gennemtrumfet en beskæring af DR på baggrund af dramaserien om 1864, blot fordi der efter DF's opfattelse ikke var overensstemmelse mellem dramaet og det, historikerne har nedskrevet.

Alex Ahrendtsen kom med mange udtalelser efter dramaserien, og jeg sad flere gange og tænkte på, om han havde været med i 1864.

Det er for dårligt, at oplyste politikere ikke kan skelne drama og fakta.

Det, vi får ud af denne nedskæring af DR, kan i værste tilfælde betyde mindre kontrol med politikere. De har jo bevist i mange tilfælde, at de er lidt løse i omgangen med sandheden. Det gælder også Dansk Folkeparti.

Danmark har brug for et uafhængigt medie, hvor man ikke er bange for at gå i kødet på politikere, der er ved at blive for ligeglade med love og regler.

Mon vi havde fået en dybdeborende dækning af Morten Messerschmidt og hans virke i EU-parlamentet, hvis ikke der havde været nogle journalister, der undersøgte sagen til bunds?

Det gode i medieforliget er, at alle nu bidrager via skattebilletten. Det burde man have indført for mange år siden.