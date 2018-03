I øjeblikket er der flere forhandlinger i gang på kulturområdet på Christiansborg. For nylig lancerede regeringen og DF et medieforlig, hvor der skæres kraftigt i DR's budget.

Jeg mener, det er helt legitimt at forholde sig til, om der er høj kvalitet i DR's udsendelser. Når regeringen og dens tro følgesvend går på rov og spiller ud med meget store besparelser hos DR, gør de alle os borgere til gidsler i et politisk spil, der ikke handler om at løse reelle udfordringer for borgerne i Danmark. Det handler blot om symbolpolitik, der påvirker Danmark negativt, når det gælder sammenhængskraften mellem mennesker. I Danmark lever vi af og udvikler landet ved, at vi kontinuerligt bliver dygtigere og opnår nye forståelser af den verden, vi er en del af og det samfund, som vi har opbygget.

I et levende demokrati har vi brug for et stærkt DR, der, uafhængigt af politiske strømninger, producerer nyheder, dokumentarer og meget andet til borgerne i Danmark. Dannelse, demokrati og kultur hænger uløseligt sammen, så fingrene væk fra vores public service.