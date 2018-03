Udtalelser fra venner, familie og bekendte kan have stor betydning, når de unge skal bestemme sig for, hvad de vil efter folkeskolen.

Det bliver klart, da Fyens Stiftstidende taler med fem elever fra 9.a på Skt. Klemensskolen i Odense. Snart er folkeskoletiden ovre, og klassen bliver spredt for alle vinde. Men først har alle eleverne skullet stille sig selv et af de vigtigste spørgsmål hidtil i deres liv: Hvad skal jeg nu?

Fælles for flere af dem, avisen taler med, er, at de har valgt at lytte til folk omkring dem. Som Otto Jespersen, der skal på Glamsdalens Idrætsefterskole. For ham har det været afgørende, at mange har fortalt ham gode ting om livet på en efterskole:

- Det betyder, at jeg har holdt meget mere øje med det. Hvis jeg ikke havde hørt så meget om det, ville jeg nok ikke have tænkt, at det var noget for mig. Men fordi jeg har hørt så mange gode ting, så har jeg vidst, at jeg ville på efterskole i fem år eller sådan noget, siger han.