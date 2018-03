Der skal måske til at produceres flere studenterhuer med et lyseblåt bånd på Fyn. I hvert fald er det i år blevet mere populært at vælge den toårige HF-uddannelse.

For hvor Fyens Stiftstidende forleden kunne berette om, at der er 272 færre ansøgere til STX-uddannelserne på Fyn end sidste år, så har HF-uddannelserne fået 86 flere. På trods af, at denne årgang afgangselever fra folkeskolerne er mindre end den forrige.

Så mange søger HF, HHX og HTX HF2015: 743



2016: 758



2017: 694



2018: 780



HHX



2015: 809



2016: 735



2017: 784



2018: 746



HTX



2015: 440



2016: 407



2017: 447



2018: 468



Kilde: Region Syddanmark

HF-uddannelserne har fået 780 ansøgninger mod 694 sidste år, viser tal fra Region Syddanmark.

En af dem, der har tænkt sig at gå den vej, er 15-årige Otto Jespersen. Når han til sommer er færdig på Skt. Klemensskolen, tager han et år på efterskole, men derefter er planen klar:

- Så er jeg ret sikker på, at jeg skal på HF. Det tager kun to år, så man er lidt hurtigere færdig. Og så vil jeg gerne være pædagog, og på HF kan jeg få noget pædagog-undervisning som en del af en fagpakke, forklarer han.

I år har mange tilsyneladende gjort sig lignende overvejelser, tallene taget i betragtning.