Afsked

Direktør for Fredericia Idrætscenter Bent Bjerre Jørgensen har sejlet sit skib til kaj og sagde tak for smukke afskedsord og gaver og kvitterede med ønske om at investere yderligere 100 mio. kroner i fremtidsplaner.

Fredericia: Da Bent Bjerre Jørgensen for 22 år sagde goddag til Fredericia Idrætscenter med en velkomstreception, så omtalte han Fredericia Hallen som et stort skib, som skulle sejles ind i smult vande og måske en tur i dok. Da han fredag holdt afskedsreception samme sted,var det med alle matroser på dæk for at fejre, at det rent faktisk er lykkedes at få skibet omdannet til et stort krydstogtskib med både svimming-pool og kurbad, stor græsplæne, en velpudset messe, en flok af får, geder og fugle ombord og masser af passagerer. “ Det er vel ønsker til beskedne små 100 mio. kroner - så kom i gang Jacob. Bent Bjerre Jørgesen Så han kan med sindsro rebe sejlene og drive ind i pensionisttilværelsen med medlemsskab af Ældre Sagen, udsigt til billige togbilletter og en lang to-do-liste på hjemmefronten. - Det har været 22 fantastiske år, men mit håb er, at I hurtigt får en ny kaptajn ombord, som kan holde en skarp kurs, sagde dagens hovedperson i sin tale til de flere hundrede gæster i ADP loungen. Herunder også borgmester Jacob Bjerregaard som fik en særlig hilsen med på vejen. - Der er stadig ting, I skal holde fokus på. Vi er godt i gang med fase 1 i renoveringen, men kom nu i gang med fase 2 også. Få gjort noget ved de trafikale udfordringer, vi har herude, når vi bare har lidt travlt. Og tænk så på hvilken usleben diamant Madsby Parken som helhed er. Det er vel ønsker til omkring 100 mio. kroner, så kom i gang Jacob, lød opfordringen fra Bent Bjerre Jørgensen.

En god spiller

Om borgmesteren helt er klar til at gribe den bold, kom ikke frem på den velbesøgte reception, men både borgmesteren, kulturudvalgsformand Lars Ejby Pedersen og kulturchef Bodil Schelde gjorde klart, at Bent Bjerre Jørgensen har været en mand, man har lyttet til. - Du har løst din opgave solidt og troværdigt. Du nyder stor respekt og tillid, og dit bidrag til den udvikling FIC har gennemlevet er uomtvistelig, sagde Jacob Bjerregaard. Bent Bjerres forsvars fortid både på håndboldbanen og erhvervsmæssigt har haft betydning for den måde han har tacklet medarbejdere, politikere og samarbejdspartnere. - Jeg har ikke haft chancen for at dømme de kampe, du spillede som aktiv håndboldspiller i glashallen, men jeg har forhørt mig om dine egenskaber, og alle siger det samme - Du var til at stole på, ordholdende, og du bandt forsvaret sammen. Det er også sådan, jeg har mødt dig, sagde Lars Ejby Pedersen og kvitterede med en Select-håndbold til den gamle håndboldspiller.

Tak til matroserne