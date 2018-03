idræt

Fire formænd siden 1996 Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia blev stiftet i 1904. Her er de seneste formænd for sammenslutningen:2013-2018: Christoffer Riis Svendsen 2009-2013: Niels Aaquist 2004-2009: Michael Sønderskov 1996-2004: John Bech Hansen Kilder: "100 år med SIF på banen", Fredericia Dagblads arkiv og Christoffer Riis Svendsen.

- Vi har ikke den opbakning fra klubberne, der skal til for at opfylde vores formål. Det er hovedet på sømmet. På ti år er vi gået fra 85 klubber til 62, siger han.

Ledelsen i Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF) er indstillet på at opløse sammenslutningen. Tiden er løbet fra SIF som samlet talerør for byens idrætsforeninger, vurderer formand Christoffer Riis Svendsen.

Medlemmerne blev orienteret om planerne ved årets repræsentantskabsmøde i SIF.

- SIF er fra 1904, og det er selvfølgelig vemodigt, for det er et stykke af byens idrætshistorie. Men der er heller ingen grund til at bruge ressourcer på at holde noget i live, som ikke er så nødvendigt mere, siger Christoffer Riis Svendsen.

For otte år siden kom en stor omvæltning for SIF. I gamle dage fordelte SIF haltimer i kommunen, og SIF-medlemsskab var en forudsætning for at få haltid. Sådan er det ikke længere. Desuden havde SIF tidligere til opgave at udbetale refusion til idrætsklubberne, når ledere havde været på kursus. I dag klares disse opgaver udenom SIF - men via Fredericia Kommunes idrætssekretariat.

I stedet kastede SIF sig over det politiske arbejde til fordel for idrætten. Men SIF-formanden kan konstatere, at det ikke fungerer. Klubberne søger i stedet den direkte kontakt med kommunen.

- Vi bliver ikke brugt som et talerør. Der har primært været interesse fra klubberne, når de søger økonomisk hjælp i vores puljer, siger Christoffer Riis Svendsen.

I 2017 uddelte SIF 30.000 kroner via fonde, og året før var det 18.000 kroner.