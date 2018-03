Både Marienlyst og Middelfart har gode chancer for at blande sig i kampen om de to billetter til 1. division. Begge hold er stort set uændret til lørdagens matcher mod Frem og Jammerbugt.

Fodbold: De to fynske klubber i oprykningsspillet i 2. division skal i forårets anden runde befæste det gode indtryk fra premieren, hvor Marienlyst sejrede hos FC Sydvest Tønder, mens Middelfart hjemme slog topholdet Hvidovre. Dermed blev der for lagt tryk på chancen for at snappe en af de to billetter til 1. division, når forårets 16 runder er overstået. Hvidovre ligger på 18 point for syv kampe (de seks af kampene er de interne for holdene fra efterårets grundspil), mens Marienlyst er på 15 point. Lige under oprykningsstregen følger Kjellerup (13), Næstved (12), Kolding IF (11), Jammerbugt (10) og Middelfart (9), og så ligger en række hold over "bundholdet" Frem med kun fire point. Marienlyst er logisk set favorit hjemme lørdag mod netop traditionsrige Frem, der vil blive fulgt til Odense af imponerende mange fans i et meget vel trecifret antal. Frem tabte skuffende forårets premiere hjemme til Jammerbugt, men det var uden bidende kolde og vindblæste forhold og på kunstgræs, nærmest undskylder Valby-klubbens hjemmeside, der dog roste Jammerbugts indsats. - Frem vil altid stå for stærk fight og en vis styrke, og som alle københavnerhold kan de altid ramme en dag, hvor det hele kører. Og vi skal på ingen måde skele til holdets placering. Der er jo en grund til, at Frem kvalificerede sig til oprykningsspillet, siger Marienlyst-træner Carsten Hemmingsen.

Jack Nielsen ude

På personalefronten står backen Jack Nielsen over. - Jack kan ikke spille de to kampe i påsken, så jeg vælger allerede nu at prøve en anden mand som højre back. I stedet for at det skal ske næste gang oppe i Jammerbugt. Men ellers er det de samme spillere i truppen, idet Christian Bannis blot glider ind i stedet for Jack Nielsen, siger Hemmingsen, der har et ret så indspillet hold og system som platform. - Jeg skal naturligvis kigge lidt ekstra på Frem og holdets styrker og svagheder, men først og fremmest handler det hele om os selv og om at få vores kendte spil til at fungere, siger Marienlyst-træneren.

Bommerter forbudt