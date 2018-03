Ægteparret Trine Lunau og Peter Sund fra Davinde udsendte 23. marts albummet "Landet brænder". Duoen Lunau & Sunds femte album. Det er kommet til verden med hjælp fra et kuld af Danmarks bedste musikere samt et regulært verdensnavn.

Musik: Ægteparret Trine Lunau og Peter Sund har spillet sammen, siden de mødte hinanden i 1998 på musikkonservatoriet i Odense. Samspillet har indtil videre resulteret i tre børn og fem albummer, hvor det yngste familiemedlem på musikfronten netop er kommet til verden.

Albummet "Landet brænder", der udkom fredag 23. marts, er fundamentalt anderledes end parrets seneste udgivelser, som er henholdsvis et album med julesange sammen med gruppen Svøbsk og den akustisk funderede "Prinsen af bjerget".

“ - Vi har spillet sammen i snart 20 år og etablereret en intuitiv forståelse af hinandens timing. I den symbiose kan man godt komme til at lukke sig lidt om sig selv. Derfor har det været skønt at stå midt i et band og mærke, hvor meget man kan løfte musikken i fællesskab.

- Den helt åbenlyse forskel er, at vi har et helt band med denne gang. Det begyndte med, at vi inviterede musikeren Palle Hjorth over for at høre de nye sange. Han bor tre kilometer herfra i Højby. Da han hørte sangene, tilbød han at være med på klaver og synthesizer. Det førte til, at vi også fik fat i nogle yderst kyndige trommeslagere, som har spillet lidt på skift, samt Bo Gryholt på bas. Det er virkelig endt som en drømmebesætning, siger Peter Sund.

Midt i indspilningerne fik han også lokket et decideret verdensnavn med på albummet, da perkussionisten Marcelo Woloski fra Snarky Puppy og Banda Magda sagde ja til at deltage.

- Han optrådte på Dexter med en portugisisk sanger. Jeg benyttede lejligheden til at spørge, om han havde lyst til at medvirke på et par numre, når han alligevel var i landet. Det ville han gerne. Det er ret vildt at have en musiker med af den kaliber. Faktisk er de danske musikere også alle sammen fra øverste hylde, må jeg hellere tilføje, siger Peter Sund.