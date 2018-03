Kerteminde og Marslev hitter for folk, der flytter til Kerteminde Kommune, men det er svært at få folk til Munkebo.

Nordøstfyn: Kerteminde Kommune er et dejligt sted at bo. I hvert tilfælde hvis man skal tro den seneste befolkningsprognose, der er lagt for kommunen de kommende ti år. Samlet set vil der ske en stigning i befolkningstallet på 0,5 procent frem mod 2018. Prognosen bygger på tal fra Danmarks Statistik og er udarbejdet af kommunens miljø- og teknikforvaltning. Prognosen inddeler Kerteminde Kommune i de seks skoledistrikter: Hindsholm, Kerteminde, Munkebo, Marslev, Nymarken og Langeskov. Hvad er en befolkningsprognose? Befolkningsprognosen udarbejdes én gang om året og giver et kvalificeret bud på, hvordan den samlede udvikling af befolkningen i kommunen kommer til at se ud.



Befolkningsprognosen går ti år ud i fremtiden og giver derfor et bud på befolkningsvæksten i perioden 2019-2028. Der kan ikke tages højde for påvirkninger som flygtningekvoter eller virksomheder, der flytter.



I følge den udarbejdede prognose for de næste ti år vil befolkningstallet stige med 0,5% i Kerteminde Kommune.



Befolkningsprognosen er grundlaget for, hvordan kommunen lægger sin økonomi over de kommende år. Specielt i Marslev skoledistrikt kan man glæde sig, da de kommer til at opleve den største stigning af tilflyttere på hele 6,8 procent. Det er særligt tilflyttere over 40 år, der i følge prognosens fremskrivning kommer til at slå sig ned i distriktet over de kommende ti år.

Flere vil til Kerteminde

Også i Kerteminde-distriktet kan man glæde sig over en fremgang. Det er det distrikt, der får flest nye borgere, når man måler i antal personer. Ifølge befolkningsprognosen vil der bo 260 flere borgere i distriktet for Kerteminde Byskole i 2028, end der gør i dag. Det giver dem en stigning på lidt over 4 procent, og den stigning kan den lokale ejendomsmægler godt følge: - Det er dejligt med en positiv udvikling. For bare 6-8 år siden flyttede folk i stedet til Nyborg og Odense, forklarer Jens Weinrich, der til daglig er ejendomsmægler hos EDC i Kerteminde. “ Det bærer selvfølgelig præg af, at det er en pensionistgeneration, der er her. Willy Anderskov Nielsen, beboer i Munkebo og formand for Munkebo Kulturhus - Men jeg vil sige, der er rigtig mange, der værdsætter naturen her, selvom det stadig er forholdsvist dyrt at bo i Kerteminde, fortæller Jens Weinrich. - Men det, folk tiltrækkes af, er blandt andet denne her gamle købstad, vores bygninger, og så har Kerteminde et turistbureau, der er fantastisk gode til at fortælle om, hvad der sker i byen, fortæller ejendomsmægleren.

- Det er en by, der er nem at komme ind i.