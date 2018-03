Rudme: For et lille lokalsamfund som Rudme er den lokale skole meget mere end en skole. Den er også et samlingssted for byen.

- Rudme Friskole har altid hængt godt sammen med lokalsamfundet, fordi den har været vores mødested. Og vi har altid tænkt, at hvis forældrene kan lege godt sammen, så tror vi også, vores børn kan lege godt sammen, siger Tyge Mortensen, der er formand for lokalrådet.

Rudmeborgerne er derfor gået sammen om at finde ud af, hvordan de kan bakke endnu mere op om skolen, end de gør i forvejen. Rudme Friskole har p.t. kun 44 elever, og selv om det aldrig har været en stor skole, er der i dag så få elever, at det gør ondt på økonomien.

- Det, vi kan tilbyde, er den overskuelige skole, hvor alle kender hinanden, og vi kan lave skole sammen med lokalsamfundet. Så bliver det ikke bare på skolens matrikel, men i hele lokalsamfundet. Den gamle tilgang til friskolen var, at skole ikke bare var det, der skete på skolen, men også det, der skete hjemme i køkkenet og ude på marken, så skole er alle steder, siger Tyge Mortensen.

Han tilføjer, at området har mange ressourcer, friskolen kan trække på.

- Kan vi lave samarbejde med rideklubben, så skole også er at passe heste, kan vi lave samarbejde med Rudme Festival, hvor man er med til at lave events, eller med vores galleri? Der er også virksomheder, der kunne være spændende at lave samarbejder med. Altså basere det på lidt frivillighed. Det kan man måske ikke gøre på daglig basis, men som projektuger, foreslår Tyge Mortensen.