Med Årslevs centrale placering på Fyn og med en stor, arkitekttegnet villa placeret midt i den driftige by, kan man næsten ikke bede om mere, når det kommer til at vælge familiebolig.

Årslev: Det er et roligt boligkvarter, man triller ind i på Rønnebærvej i Årslev, og selvom de snirklede veje kræver et vågent øje og et godt greb i rattet, mærker man, at de arkitekter, der har designet boligområdet, har tænkt sig godt om. Der er god variation i husenes stil og udtryk, og på adressen Rønnebærvej 72 fortsætter den linje også inden for dørene.

Fakta Adresse: Rønnebærvej 72, 5792 ÅrslevKontantpris: 3.285.000



Ejerudgift pr. måned: 2.795



Boligareal m2: 194



Grundareal m2: 923



Integreret carport m2: 46



Antal rum:



Byggeår: 2005



De knap 200 kvadratmeter bolig er fordelt på forskellige moduler i ét plan, således at man som ny gæst opdager et væld af vinkler og hjørner, der gør boligen til en arkitektonisk oplevelse.

Der er listeloft til kip i det meste af boligen og sammen med det store lysindfald giver det en luftig rumfornemmelse i hele villaen.

På nær stuen og de fire værelser, som er udstyret med trægulv, er det klinker, der udgør gulvarealet, og det hele er opvarmet med gulvvarme.