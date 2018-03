Faktarama

Astronomi: Et rosenrødt mønster, der minder om et glas saftevand, der får hældt mælk i sig. Sådan ser en gigantisk storm på planeten Jupiter ud på et billede taget 7. februar af Nasa-rumsonden Juno. To amatørastronomer efterbehandlede billedet, så det ligner en rosenrød malstrøm. Billedet er taget på 12.195 km afstand af et kamera om bord på Juno, som passerede Jupiter for 11. gang under sin rejse, der begyndte i 2011. I 2016 ankom Juno til solsystemets største planet, som den nu kredser om i en langstrakt elipse. Hver 53. døgn kommer sonden tæt nok på Jupiter til at samle data ind om plantens magnetfelt og opbygning. Nasa opfordrer i øvrigt astronomiinteresserede over hele verden til at gå ind på missionens hjemmeside og bearbejde de tusindvis af ubehandlede billeder, man har modtaget fra Juno. (hafa) Kilde: Nasa