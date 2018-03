Faktarama

Biomedicin: Gennem to år fik 53 personer skåret 15 procent af deres kalorieindtag. Ud over at tabe sig, fik de også nedsat kroppens indhold af en masse skadelige stoffer, som kan lede til et kortere liv. Det skriver forskerne bag studiet fra Baton Rouge i USA.

De 53 sunde, normalvægtige mænd og kvinder mellem 21 og 50 år tabte sig i gennemsnit ni kg hver, de fik bedre humør, og vigtigst af alt: Forbrændingen i kroppens celler blev sat ned, hvorved der skete færre skader på dna, proteiner og fedtstoffer. Dermed fik de mindre risiko for at udvikle alt fra kræft og diabetes til alzheimers og hjertekarsygdomme, skriver Videnskab.dk.

Studiet understøtter teorien om, at dyr og mennesker med lavere forbrænding lever længere, og at højere forbrænding fører til flere affaldsstoffer, der kan forkorte livet. (hafa)

Kilde: Cell Metabolism/Videnskab.dk