Fem minutter i 12 lykkedes det at få nedsat en ny bestyrelse i Faaborg Gymnastikforening. Ellers var foreningen med 100 medlemmer blevet nedlagt.

Faaborg: - Der skulle åbenbart lige lidt pres på, men vi fik heldigvis nedsat en ny bestyrelse, og det er rigtig dejligt, siger Christina Andersson, afgående bestyrelsesmedlem i Faaborg Gymnastikforening, som var meget tæt på at blive nedlagt.

Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt var, at der skulle findes en ny bestyrelse. Ellers ville foreningen blive nedlagt.

- Det var tre kvinder fra den lidt ældre generation, der trådte til. Selv om de egentlig syntes, de var blevet for gamle til det, valgte de at gå ind og lægge noget arbejde her, så foreningen kan fortsætte, fortæller Christina Andersson.

Den nye bestyrelse ser sådan ud:

Mia Rønnest Cole, Tine Kjeldsen, Simone Bech van Ee, Grethe Kjeldsen, Else Spanggaard og Jette Gammelgaard Errboe.

De tre sidstnævnte er kvinder "i deres bedste alder" fra klubbens damehold, der ikke kunne leve med, at deres gamle gymnastikforening gik i opløsning.

Simone Bech van Ee er tilflytter til byen og ville gerne være en del af gymnastikken i Faaborg. Tine Kjeldsen er tidligere hjælpetræner på et af klubbens børnehold og har nu mod på bestyrelsesarbejdet. Mia Rønnest Cole er genganger fra den tidligere bestyrelse.

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig - det sker på et møde i begyndelsen af april.

- Vi var cirka 15 til generalforsamlingen. Så mange har vi aldrig været før. Ja, det lyder måske ikke af mange, men det er det i det her regi. Vi er lige omkring 100 medlemmer i foreningen. Det er ikke mange, men det er nok fremtiden for sådan en forening som vores. Vi har børnehold, og så der er hold for de lidt ældre, 60+ er det vel nærmest. Men generationen imellem, altså dem på 16-50 år, de mangler. Men sådan er det jo. De tager i fitnesscenter, siger Christina Andersson.

- Men der er en gruppe af ældre, der gerne vil gå til noget en gang om ugen, hvor de betaler en helt anden pris, hvor der er en leder, der fortæller, hvad de skal gøre, og hvor de også får det sociale med, tilføjer hun.