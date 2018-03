Livsgnist

Kræftens Bekæmpelse er en sag, det er værd at kæmpe for, mener Claus Helgesen. Også selvom kræften tærer på kræfterne. 8. april er der indsamling.

Fredericia: - Jeg er træt. Meget træt. Men ellers har jeg det godt, siger 71-årige Claus Helgesen. Han har kræft og er i livsforlængende behandling. Når Kræftens Bekæmpelse samler ind 8. april, er han på gaden, hvis ellers kræfterne rækker. Hvis ikke kræfterne rækker til at traske rundt med raslebøssen, håber han, at hans opbakning kan være med til at skabe et godt resultat. “ Jeg har set det, jeg skal se. Og hvis der er noget, jeg ikke har nået, var det nok noget, jeg alligevel ikke kunne tåle, Claus Helgesen, kræftramt - Kræftens Bekæmpelse har gjort en meget stor forskel for mig og min familie. Og jeg havde endda et godt netværk i forvejen, siger han.

Alle dårlige gange tre

Claus Helgesen fik første gang konstateret kræft i 2011. Det var en prostatakræft, og han valgte at få prostata fjernet - hvilket han måske har fortrudt. I 2014 blev der fundet kræft på tyktarmen. Igen blev han opereret. Efterfølgende var han syg og lå på intensivafdelingen. Sådan et ophold er ikke sjovt, men alligevel formår han at se lidt komik i det, når han ser i bakspejlet. - Morfinen fik mig til at hallucinere. Så i lang tid kommunikerede jeg med sygeplejerskerne udelukkende på tysk, siger han med et smil. Siden er der fundet en såkaldt småcellet, aggressiv cancer i hans lunge. Og dén er der kun livsforlængende behandling for. - Det var en tung besked at give videre til min kone og vores tre børn. Jeg har otte dejlige børnebørn og havde håbet at opleve alle deres konfirmationer. Det bliver nok svært at få tid nok til det, siger han.

Tanker om en slutning

Claus Helgesen forholder sig ret nøgternt til sin situation. - Jeg har set det, jeg skal se. Og hvis der er noget, jeg ikke har nået, var det nok noget, jeg alligevel ikke kunne tåle, siger han. Han har meddelt, at han vil donere sin krop til videnskaben og derefter gerne ser sin aske strøet over Lillebælts vande. - Jeg er ateist, indtil andet er bevist. Og jeg synes, at man er nødt til at tage sådan noget her oppefra og ned. Og at holde modet oppe i stedet for bare at sidde og synke hen, siger han.

Indsamling er presset