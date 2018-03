For Gitte Bekkelund går en drøm i opfyldelse, når hun slår dørene op til "By Bek" i Østergade 12

Faaborg: Lige siden 53-årige Gitte Bekkelund var lille, har hun drømt om at blive designer og have sin egen butik. Og nu sker det snart. Om en måneds tid åbner hun nemlig garn- og livsstilsbutikken "By Bek" i lokalerne i Østergade 12, som senest har huset Bodilles Verden.

Gitte Bekkelund er udlært i Sy & Strik, en stor håndarbejdsforretning, som tidligere lå i Faaborgs hovedgade, men skæbnen førte Gitte Bekkelund andre veje.

De seneste ni år har hun arbejdet som lægesekretær hos ørelæge Morten Johansen i Klerkegade.

- Sidste år begyndte min mand og jeg at renovere et hus, og dér kunne jeg for alvor mærke, at jeg lever mere, når jeg er kreativ. Min passion er boligindretning og strik, og da lokalerne her blev ledige, tænkte jeg, at nu skulle det være, forklarer hun.

Udvalget hos "By Bek" kommer til at bestå af garn, brugskunst og møbler.

- Jeg tror, konceptet passer godt til Faaborg. Her har manglet en garnbutik, siden "Ret og Vrang" lukkede for nogle år siden, understreger hun.

Gitte Bekkelund er gift med murermester Per Bekkelund, og hun har arbejdet som medhjælp i firmaet i mange år, så livet som selvstændig skræmmer hende ikke.

- Jeg gør det ikke for at blive rig, men for at blive lykkelig. Siden jeg har taget beslutningen, har jeg næsten ikke sovet. Jeg har haft det længste sus nogensinde, griner hun.

Der er endnu ikke sat en præcis åbningsdag, men det bliver formentlig i slutningen af april eller starten af maj.