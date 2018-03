FS har atter en gang i en leder udtrykt grænseløs henrykkelse over genindførsel af sporvognen i Odense.

Det er selvfølgelig avisens lod at have sin egen holdning, men hvor var FS, da byrådet i 2010 henover hovedet på byens borgere besluttede at pålægge byens borgere en mulig risikabel milliardinvestering, som om få år er eller kan være en stærkt forældet transportform? Det ville have klædt avisen at have ageret lidt mere demokratisk ved bl.a. at have hørt borgeres holdning eller ligefrem have arrangeret en regulær afstemning.

FS nævner i sin begejstrede leder den store værdistigning, letbanen har haft eller vil få for de ejendomme, der ligger tæt på den fastlagte linjeføring. Og ja, der vil selvfølgelig være investorer, der føler sig tiltrukket og mere sikre på investering nær letbanen. Men dette er kun en engangsfordel og ikke nødvendigvis gældende i al fremtid. Når/hvis det viser sig, at letbanens driftsøkonomi er forfejlet p.g.a for optimistiske passagertal, og man bliver nødt til at indføre besparelser og dermed forringelser i driften, kan det forældede sporvejssystem i stedet vise sig at få negativ investorinteresse.

For nylig var der stor opstandelse for besparelser/forringelser i den fynske busdrift. Skal den kollektive trafik styrkes, skal taksterne holdes i ro, og allerbedst skulle det være helt gratis at køre både i tog, bus og/eller i den kommende letbane. Tænk, hvor mange år alle byens borgere kunne have kørt helt gratis i bus (om få år endda selvkørende og på batteri) for den samme pris, som letbanen kommer til at koste.

Foreløbig er det kun blå blok, som ikke ønsker yderligere etaper af letbanen, men mon ikke også rød blok kommer til at erkende, at de tre-fire milliarder, der foreløbig er afsat, hverken driftsmæssig kan forrentes eller afdrages, men alene fremover skal findes i skatteborgernes lommer?

Lige om lidt skal der atter lægges sporvognsskinner i Odense og opsættes et grimt og kostbart ledningsnet. Hvorfor har man ikke ligesom i andre af Europas storbyer i stedet valgt at køre batteridrift i selve bykernen eller helt undladt ledningsnettet for i stedet køre på batteridrift, som jo alligevel bliver det fremtidige drivmiddel i både tog, busser og biler?