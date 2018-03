Faaborgensere får mulighed for at opleve dansen som en del af den fælles fortælling i området. Sammen med SART Danseteater skal de sætte krop og liv på Havnefronten.

Faaborg: SART Danseteater og Faaborgs borgere går sammen om at sætte krop og liv på Havnefronten i april og maj.

Her får faaborgenserne mulighed for at deltage i en danseforestilling på tværs af generationer. Og de lærer samtidig de svære trin i selskab med en professionel underviser.

Ifølge danseteatret kan alle være med. Der er ikke behov for erfaring inden for dansen - for alle kan danse, grine og deltage i en kunstnerisk proces igennem bevægelse og teater.

Formatet for forestillingen blev til i fjor, da kunstnerisk leder Sofie Christiansen fra SART Danseteater skabte en byvandring igennem Svendborg by med titlen "Se Byens Krop". Forestillingen var den tredje af slagsen igennem tre år, hvor modige borgere i alderen fra otte til 80 år optrådte foran publikum.

- Nu starter vi i Faaborg i et mindre format. Håbet er, at der med tiden vil være lige så mange borgere her i byen, som kan nyde godt af fællesskabet, påpeger Sofie Christiansen.

Tilmelding til info@sartdanseteater.dk senest 3. april. Der øves på Kulturhuset Byskolen og forestilingen opføres søndag 6. maj. /EXP