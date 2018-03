Herringe: Til årets fælles påskekoncert i Herringe og Gestelev skærtorsdag 29. marts kl. 19 i Herringe Kirke får tilhørerne besøg af Comakvartetten, som spiller Joseph Haydns meget smukke strygekvartet "Jesu Kristi syv ord på korset". Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik en anmodning fra Spanien: Man ville gerne bestille et stykke musik, der kunne spilles til en oplæsning af Jesu syv ord på korset. I en kirke i Cadiz havde man den tradition, at præsten læste de syv ord højt, og efter hvert af dem gik han til alteret og ledte en fællesbøn mens der blev spillet musik. Haydn, som var stærkt troende, fandt idéen god. Comakvartetten består af fire musikere fra København og Malmø, der har gjort det til deres levevej at spille klassisk musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter, der lyder som og ligner de instrumenter, som Haydn skrev sin musik for. Her bliver spillet med hestehår på fåretarme. Alle er velkomne til koncerten - gratis entré. /EXP