Efter 34 år på slagteriet i Faaborg danner 57-årige Claus Christensen nu makkerpar med sin søn, der i to et halvt år har drevet sit eget tømrerfirma, Rasmus Tømrer, Faaborg Aps

- Ja, jeg må indrømme, at den dag, de begyndte at rive mit gamle depot ned, måtte jeg fælde en tåre, siger Claus.

Rasmus Tømrer, Faaborg ApS Rasmus Christensen er 28 år har sammen med Christina, ligeledes 28 år, sønnen Frederik på tre år. Bortset fra at de boede et par år i Odense, har Rasmus boet hele sit liv i Faaborg, hvor han som barn havde sin skolegang på Enghaveskolen. For to et halvt år siden startede han sit eget tømrerfirma under navnet Rasmus Tømrer, Faaborg ApS. I begyndelsen havde han base i familiens hus på Kildevej. Men i maj 2017 købte han værkstedet på Assensvej, hvor Helmer Ladefoged i 32 år havde drevet Faaborg Auto og Dækcenter. Claus Christensen er 57 år og nåede at arbejde 34 år på slagteriet i Faaborg, indtil det lukkede. Derefter var han 16 måneder på Blue Star Line. Siden maj 2017 har han været ansat i sin søns tømrerfirma. Claus er udlært automekaniker, og han kender Helmer Ladefoged fra dengang, han selv stod i lære, dels hos Mogens Hørmand, dels hos Edvind Mogensen i Horne.

Så nu tager far og søn ud og lægger tagpap på, udskifter vinduer, reparerer huse, og hvad der ellers dukker op af opgaver. Nogle gange sammen, nogle gange hver for sig.

Efter lukningen var han i 16 måneder ansat på Blue Star Line. Så fik han nyt job: Han blev ansat hos sin søn, Rasmus Christensen, der i to et halvt år har haft sit eget tømrerfirma under navnet Rasmus Tømrer, Faaborg Aps .

Faaborg: Der er et liv efter Danish Crown. Og derfor er 57-årige Claus Christensen igen en glad og tilfreds mand, selv om det var trist, da slagteriet i Faaborg lukkede. Her arbejdede han i 34 år. Han var indkøber og havde sit eget lille depot.

Endelig har de ryddet den 5500 kvadratmeter store grund for en kæmpe dynge træer og buske, så familien på første sal har en ordentlig have, nu hvor det bliver forår og sommer.

- Vi har også sat den 120 kvadratmeter store lejlighed på første sal i stand, og der er lige her for 14 dage siden flyttet en familie ind med tre børn.

Siden overtagelsen i maj 2017 har de lagt et stort stykke arbejde i at forvandle det tidligere autoværksted til en moderne og praktisk base for tømrerfirmaet. De er endnu ikke 100 procent på plads, men tæt på.

Rasmus og Claus udfører tømrerarbejde over en bred kam, men er samtidig begyndt at arbejde mere og mere med tagpap.

Og her kan de fortælle en lille solstrålehistorie:

- En familie fra Sjælland havde bestemt, at de ville have fat i "en god håndværker fra Fyn". Nogle gange får sjællændere den idé, at de helst vil have folk fra Fyn og Jylland. De kendte nogen i Faaborg, som så anbefalede mig. Det er da en dejlig anbefaling at få, siger Rasmus.

Så inden længe drager han sammen med farmand til Sjælland for at lægge nyt tagpap på et hus i Allerød.