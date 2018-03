Tommerup St.: To mænd indfandt sig kort før klokken 13.30 i Superbrugsen i Tommerup St. for at spille et onlinespillet LiveoOdds. De spillede angiveligt for 7000 kroner, men da de skulle til at betale opstod der problemer. Den ene trak et kreditkort op, men blev stoppet af den anden, der sagde, at han ville gå hen at hæve pengene i en bank.

- Man skal betale inden for et halvt minut, ellers lukker det ned, fortæller brugsuddeler Palle Knudsen. Han kom imidlertid tilbage uden penge - kunne ikke finde banken, som ellers ligger lidt længere henne ad gaden, sagde han, og ville tage kammeraten med. Det lykkedes ikke, for personalet lukkede gitteret ned og tilbageholdt ham, indtil politiet ankom. Det lykkedes den andet at flygte, men en tredje person, der ventede udenfor i en bil også blev tilbageholdt af politiet.

Der var ifølge Palle Knudsen otte-ti kunder til stede i butikken, de blev tilbudt at blive lukket ud af bagdøren.

- Men det ville de ikke, de var nysgerrige og ville vente at se, hvad der skete, siger brugsuddeleren med et smil i stemmen.