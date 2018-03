Munkebo: De knap 70 ældre herrer, som forleden mødte op til Lindødag i Munkebo Kulturhus måtte indtage smørrebrødet til en fæl lugt af kloak og døde rotter, biblioteket kæmper med tilstoppede toiletter og håndvaske og den ungfest, som de seneste gange har tiltrukket omkring 120 unge fra Munkebo og omegn må angiveligt finde et andet sted at feste til foråret.

Kloakproblemerne i hele Munkebo Kulturcenter er så massive, at der skal en større millioninvestering til at komme dem til livs. Men der er ingen vej udenom, mener formanden for Kulturhuset, som er én af flere aktiviteter i det store hus. Her kommer ugentligt omkring 300 brugere igennem:

- Kloakken fjerner godt nok det, der skal fjernes, men hele huset stinker af døde rotter og lort. I dag havde vi 60-70 herrer til Lindødag, som måtte sidde og spise i den stank. Vi kan ikke blive ved med at leve med det. De bliver nødt til at finde en løsning, siger Willy Anderskov, der er formand for Munkebo Kulturhus.