Læserbrev: Den bedste plads og den eneste, som rigtigt lever op til Jan Gehls punkter for det gode byrum er Gerritsplads. Her går folk igennem og forbi - der er noget at kigge på. Der er en naturlig gangbane gennem pladsen fra tre sider. Der er butikker - og især slik, bøger og legetøj i umiddelbar nærhed. Man kan sidde i læ, i sol og i skygge og ved springvandet - børnene vil gerne pjaske vand. Det er en lille og overskuelig plads, hvor man både kan se (underholdes) og blive set (tryghed).

Pladsens primære funktion er opfyldt. Dens sekundære funktion opstår, når nogen optræder, og det gør mange af samme grund som de øvrige brugere/borgere - noget, der meget sjældent sker på Torvet. På Gerritsplads sker det hele året.

Torvet har ikke de samme - nødvendige kvaliteter for det gode byrum, men det kan det få!

Der er en lille scene, som oftest tom. Der er arrangementer, men sjældent spontane.

Så der skal andre ting til, for gangbanerne er ikke helt så naturlige her trods Den grønne Tråd, og pladsen er oftest stor og skråletom.

Det hjælper ikke at udråbe den til festplads, for til hverdag mangler festen og pladsen er igen tom, når der ikke lige er grønttorv. Fjerner man grønttorvet fra Torvet, har det endnu mindre berettigelse som torv.

Alene en pølsevogn ville hjælpe, for der skal være noget at gå efter.

Til ophold og rumfornemmelse kunne man plante et eller flere træer. Det hindrer ikke andre arrangementer, men de skaber rum/opholdsrum jvf. Krøyers Have. Der har man lyst til at opholde sig.

Man kunne stille spilleborde op i sten, som er set på Den Røde Plads på Nørrebro. Skak-dam-mølle-backgammon og andre brætspil i bordpladen. Folk må selv tage brikker med eller købe dem i (boghandel, slikbutik, legetøjsbutik mm).

Måske er den bedste løsning i virkeligheden en park? Det er der mange god eksempler på i andre lande, hvor parkerne er naturlige samlingssteder for ophold og underholdning - både den planlagte og den spontane.