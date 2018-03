Politik

Danske Regioners nye formand, Stephanie Lose (V), lægger pres på sine partifæller forud for økonomiforhandlingerne med regeringen. Det er uholdbart at drive sygehusene for de nuværende midler, lyder det fra Stephanie Lose. Den 35-årige esbjergenser træder nu for alvor ind på den landspolitiske scene.

Sundhed: Patienterne "vælter ind ad døren" på sygehusene og presser sundhedsvæsnet i en grad, der gør, at regionerne ikke kan klare opgaven inden for de nuværende rammer. Det er beskeden fra Stephanie Lose (V), der torsdag blev ny formand for organisationen bag de fem regioner, Danske Regioner. På den magtfulde post skal hun inden længe lægge arm med partifællen Kristian Jensen (V) ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og regeringen om prioriteringerne inden for sundhedsvæsnet. Stephanie Lose 35 år og kommer fra Løgumkloster.



Uddannet nationaløkonom og ansat i først Jyske Bank og senere som underviser på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg.



Medlem af regionsrådet i Syddanmark siden dets etablering i 2006. Fra 2015 regionsrådsformand.



Bor i Esbjerg med sin mand, Jakob Lose, der er mangeårig medlem af Esbjerg Byråd. Sammen har de to piger på fem og otte år. Den afgående formand for regionerne, Bent Hansen (S), henviste i sin tale torsdag under generalforsamlingen i Aarhus til, at de rene sundhedsudgifter i Danmark udgør en lavere andel af bruttonationalproduktet end gennemsnittet blandt mange af de lande, vi sammenligner os med. Bent Hansen understregede, at regionerne målrettet arbejder for at levere mere sundhed for pengene. - Men der er ganske enkelt brug for flere kroner. Det er ikke holdbart med så lave vækstrater, lød det fra formandsstolen.

Høj prioritet

Stephanie Lose understreger i et interview med avisen Danmark, at hun samler stafetten op fra sin forgænger. Hun henviser til stigende medicinpriser og langt flere krævende ældre patienter i fremtiden som to store udfordringer for regionernes budgetter. - Derfor er jeg enig med Bent Hansen. Vi kan ikke gøre tingene inden for de rammer, vi har i dag. Folketinget og regeringen har et ansvar for at give os mulighed for at stå imod det pres, der er på sundhedsvæsnet. Det er nødvendigt med en høj prioritet på den politiske dagsorden. Det er også det, undersøgelser viser, at danskerne ønsker. Det budskab går vi ind ad døren med i Finansministeriet til sommer. Men det er vel det, som Danske Regioner også har gjort tidligere? - Ja, og sundhedsvæsnet er også blevet prioriteret. Der er kommet flere penge. Det skal der fortsat være et ønske om, understreger den nyvalgte formand. Bent Hansen fik stor ros for sit opråb til regeringen. Han tilføjede, at der ikke var tale om "en gratis omgang fra en afgående formand". - Der er naturligvis opbakning fra det nye formandskab, understregede han fra talerstolen.inansminister Kristian Jensen (V) greb straks bolden og svarede på Twitter, at regeringen har løftet sundhedsvæsnet med 4,4 milliarder kroner siden 2015. - Det svarer til 12 mio. kr. hver eneste dag. Og der er flere ansatte - en ekstra sygeplejerske ansat hver dag og en ekstra læge bortset fra søndag siden 2001. Stephanie Lose fastslår, at der dog også hviler et stort ansvar på regionerne. - Vi kan skære aktivitet væk, som ikke giver værdi for patienterne. Det er ikke alle kvalitetsforbedringer, der koster penge. Det skal vi også sige og tage ansvar for, mener regionernes nye formand, som tilføjer, at arbejdsgange også kan tilrettelægges bedre. Hun vil som formand arbejde for, at regionerne ikke kun skal betragtes som sygehusejere, men har et samlet ansvar for sundhedsvæsnet. Der skal derfor mere fokus på forebyggelse.

Store sager

Regionernes nye formand er trods få år som regionsrådsformand i Syddanmark og blot 35 år en af de politikere uden for Christiansborg, som har gjort sig bemærket i flere sager, der har fået bevågenhed langt ud over den hjemlige regionen. Mest kendt er formentlig sagen omkring Stephanie Loses nære allierede i mange år, Carl Holst, som regionen politianmeldte i november 2015 for mistanke om embedsmisbrug. Politiet droppede sagen i 2017. En række kilder, som avisen Danmark har talt med, mener, at Stephanie Loses ageren i den sag gav respekt, som gav hende et solidt grundlag at lede på fremover. - Hun adskilte sagen skarp, selvom han var hendes partifælle. Hun var på ingen måde vævende, men skarp, selvom det ville give problemer, fortæller regionens 2. næstformand og leder af Dansk Folkeparti Thies Mathiasen. Konservatives John Lohff var som forretningsudvalgsmedlem tæt på processen undervejs. Han mener, at Stephanie Loses håndfaste stil undervejs gav respekt, som hun senere hen har haft stor gavn af. - Jeg tænkte, om hun nu ville beskytte Carl Holst. Altså om hun var mere Venstre-mand end regionsrådsformand. Hun havde jo sin gruppe på den ene side og os andre på den anden. Det var regionsrådsformanden, der talte og ikke Venstre-formanden. Det skal hun have, lyder rosen fra John Lohff. Han tilføjer, at Stephanie Lose ikke havde andet valg end at politianmelde sin tidligere chef, da en afgørelse fra Statsforvaltningen i november 2015 betegnede den bistand, som Carl Holst havde fået fra en regionsansat som ulovlig. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der har kendt Stephanie Lose siden tiden i Venstre Ungdom, bemærkede fra afstand, at partifællen havde en hård start som regionsrådsformand. - Men hun fik ryddet op de steder, der trængte til det. Fortællingen om den succesfulde Venstre-kvinde er også fortællingen om en person, der har højt kvalificerede folk omkring sig, som hun stoler på. Inden for hjemmet fire vægge i Esbjerg er hendes mand, byrådspolitiker i Esbjerg Kommune Jakob Lose, fra hvem hun i 2008 fik efternavnet, en daglig sparringspartner.

Moden

Da hun fik formandsposten i 2015, var hun også hurtig til at få det gode frem i folkene omkring hende. Flere nævner Bo Libergren gode blik for tal kombineret med hans store indblik i sundhedsvæsnet. På valgaftenen i regionshuset aflæste han lynhurtigt valgets mulige udfald, og hvordan formanden skulle agere derfra. - Hun har virkelig været god til at få Bo Libergren ind i varmen og gøre brug af alle de ting, som han er kvalificeret til, som en politiker formulerer det. Thyge Nielsen har samtidig taget alle tæskene i ambulancesagen og kampen med og mod Bios, som ifølge Thyge Nielsen selv var stærkt medvirkende til, at han mistede så mange personlige stemmer, at han røg ud af regionsrådet. Morten Weiss-Pedersen, nyvalgt regionsrådsmedlem for de konservative, er imponeret over formanden. - Man mærker ikke, at hun kun er 35 år. Hun analyserer lynhurtigt, mener Morten Weiss-Pedersen, der har bidt mærke i Stephanie Loses ageren på valgnatten, hvor hun - da valgsejren stod klar - totalt afviste Villy Søvndals fremstrakte hånd. Han henviser til en episode foran pressen klokken halv fire om natten, hvor gruppen af partier bag konstitueringsaftalen stod frem. Med Villy Søvndal og den øvrige gruppe af frustrerede SF'ere ved siden af var det, som om flere måneders opsparede vrede nu kom ud af den genvalgte regionsrådsformands mund. - Det er klart, at når man nu i tre måneder har hørt på. at mit parti Venstre, skulle være et parti, der var præget af magtfuldkommenhed, mangel på vilje til at rydde på, vennetjenester og kammerateri, så fordrer det selvfølgelig, at man bruger noget tid på at vise, at man faktisk rigtig gerne vil det her samarbejde.

Opstanden

Forinden havde Morten Weiss-Pedersen på vegne af sit partis to mandater sat sin underskrift på konstitueringsaftalen. - Jeg tænkte, at hun bare skulle nyde øjeblikket, og så stod hun der og udfordrede en af dansk politiks mest erfarne ronkedorer (gammel hanelefant, red.). Der er jo nok grænser for, hvor meget Søvndal vender den anden kind til, vurderer Morten Weiss-Pedersen. Han påpeger, at valget gik langt bedre end forventet for Venstre. Partiet lå længe til status quo på 15 mandater, inden partiets mistede et enkelt mandat. - Alle troede, at Venstre ville blive splittet i atomer ved valget. Det skete ikke, og det gav hende styrke. Så i situationen kan jeg godt forstå hendes reaktion. Der kom virkelig følelser frem. Hun var blevet slået på i lang tid og havde vundet. Man kan diskutere, hvor politisk klogt det var, men hun viste overskud. Carl Holst har tidligere udtalt, at han er uenig i regionens ageren under den behandling af hans sag i efteråret 2015, hvor der ifølge regionen var indicier for, at en regionsansat mod reglerne havde ført valgkamp for Holst. Blandt andet burde regionen have været mere opsat på at høre Holsts version tidligere i forløbet, har det nuværende folketingsmedlem udtalt. Han har dog samtidig understreget, at han mener, at Stephanie Lose gør et godt stykke arbejde som regionsrådsformand.

Kvalificeret