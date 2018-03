Broken News

Af frygt for skader på den danske storkebestand har regeringen indgået aftale med DF om at forbyde høje, tynde tårne fra religiøse bygninger.

Danmark indfører nu et forbud mod høje, tynde tårne ved religiøse bygninger. Loven, der populært kaldes minaretforbuddet, indføres for at højne dyrevelfærden, hedder det i den lovtekst, som regeringen og Dansk Folkeparti i går blev enige om. - Disse høje tynde minareter udgør en stigende trussel for storke, som risikerer at komme slemt til skade ved mødet med sådan en konstruktion, som fugle i fart har svært ved at få øje på. Desuden hører de slet ikke hjemme i vores kulturlandskab, siger dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF).

Ikke et religiøst forbud

Kritikere hævder, at minaretforbudet slet ikke handler om storke, men om moskeer. Det afviser både DF og regeringen: - Så skulle tildækningsforbuddet måske kun handle om burkaer? Eller det halvandet meter høje grænsehegn handle om andet end at holde svinepest ude? Visse-vasse. Det handler om dyrevelfærd og ikke andet. Derfor foretrækker regeringen også, hvis I og andre medier vil bruge det korrekte navn storkeværn, siger justitsminister Søren Pape (K).

Udformet som byggekrav

Rent praktisk udformes loven om storkeværn som et tillæg til loven om opførelse af religiøse småhuse og tilbygninger. - En moske, eller en synagoge for den sags skyld, må naturligvis gerne opføre et tårn. Det skal bare overholde visse minimumskrav for ikke at stå i vejen for storke, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). - Tårnet skal opføres på en sokkel af granit, det skal have et flademål svarende til en typisk dansk villa, og murene skal opføres i kvadersten eller munkesten samt afsluttes med træspær belagt med rød vingetegl eller sortglaseret tegl. Tårnet skal desuden kalkes hvidt og udstyres med advarselsklokker af en anseelig størrelse, så en flyvetræt stork advares i tide og kan undvige tårnet, uddyber ministeren.

Kritik fra fjernvarme