Nordfyn: Bureauleder Rikke Lindhøj, Nordfyn, er blevet valgt ind til bestyrelsen hos Dansk Turistfremme foreløbig for to år.

Foreningen, der er landsdækkende, arbejder målrettet mod at styrke det nationale turistpolitiske samarbejde og arbejder ligeledes for at sikre en kompetent og professionel turistbetjening både nu og i fremtiden.

Hos menigmand er organisationen nok mest kendt for at stå bag den berømte "grønne I-mærkning", som kendetegner turistinformationssteder med kvalitativ turistformidling. Her er Nordfyn begunstiget af fire steder, nemlig Hasmark, Otterup, Ditlevsdal og Bogense. /EXP