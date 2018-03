Ærøskøbing: Igen i år arrangerer Ærøskøbing Idrætsklub (ÆIK) den traditionsrige indendørs fodboldturnering Påskecuppen, som spilles langfredag den 30. marts fra kl. 12.

Der er ifølge arrangør Stefan Faigh Graage ligeså god opbakning, som der plejer, og de 12 pladser blev revet væk. Storfavorit er de forsvarende mestre, ML Snedkeren, som sidste år slog favoritten bestående af spillere fra MIF's førstehold.

- De er ikke med i år, for de skal spille kamp samme dag. Så jeg er bange for, at den går til ML Snedkeren. Men det må du ikke skrive, for så får de for for meget selvtillid, siger han med et grin.

Og netop grin og morskab er i højsædet ifølge Stefan Faigh Graage, som anbefaler folk at møde op i Arrebohallen og blive underholdt.

- Der er folk med, der normalt ikke spiller fodbold, der prøver at bevæge sig ind på en indendørsbane, og kan være ret underholdende.

I øvrigt kan han fortælle, at påskecuppen skifter navn, så den fremover hedder Rise Flemløse Cup. Den lokale sparekasse sponsorerer nemlig turneringen.

- Så der er faktisk pengepræmier i år, så der bliver noget at spille om, siger han.