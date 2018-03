Marstal: Nu ringer alle klokker mod sky. Sådan synger mange kirkegængere påskedag, når Ingemanns berømte salme er på programmet i mange kirker landet over. Marstal Kirke tager ordene bogstaveligt og holder klokkekoncert i forlængelse af påskegudstjenesten søndag den 1. april. Det oplyser organist Karsten Hermansen, som også er kirkens klokkenist bag stokklaveret.

Han vil spille et 30 minutters program bestående af blandt andet et stykke af komponisten Jef Denyn, som stiftede den første klokkenistskole i Mechelen i 1922. Der findes i øvrigt fire i hele verden, hvoraf den yngste er Den skandinaviske Klokkenistskole i Løgumkloster fra 1979.

Karsten Hermansen vil også spille egne variationer over "Krist stod op af døde", "Påskeblomst! Hvad vil du her?" og "Det er i dag et vejr - et solskinsvejr".

Gudstjenesten begynder klokken 10, og klokkekoncerten begynder cirka klokken 11.