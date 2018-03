Fyn har brug for vækst, mener folketingsmedlem Jane Heitmann, "men den kommer ikke af sig selv, og derfor har vi brug for en bro mellem Fyn og Als."

Vækst i miljøødelæggelser, vækst i trafikstøj, vækst i livsforringelser for beboere i Horne og nærmeste og fjernere omegn. Men heldigvis vækst for deres muligheder for indlæggelse på det nye supersygehus i Odense.

Vækst i udokumenterede påstande om styrket arbejdsudbud. Vækst i udokumenterede påstande om arbejdstageres nye muligheder for at søge job i virksomheder. Måske også vækst i forringelser af turisterhvervets muligheder i Faaborgområdet.

Der er rigtig gang i Danmark, og nu kan "det spirende opsving" komme "i flyvehøjde" med Jane Heitmann ud over broen, hvor hun måske også kan lokke klimaproblemerne til at gå over.