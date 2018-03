Kerteminde: Selvom der nok er garvede golfspillere, som godt ville iføre sig lange underbukser og tykke støvler for at kunne komme ud og spille i kuldegrader omkring frysepunktet, så får de ikke lov. Great Northern skulle egentlig have taget hul på sæsonen den 15. marts, men det blev udsat, og nu er sæsonstart sat til den 6. april - med håb om, at foråret skulle nå at melde sig inden da. (ström)