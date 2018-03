550 elever fra Nordagerskolen deltog fredag i Team Rynkeby Skoleløbet. Eleverne fik opbakning fra selveste Rynke, der dukkede op ved Ringe Sø for at heppe på eleverne.

Ringe: Det er blevet en tradition, at eleverne på Nordagerskolen i Ringe deltager i Team Rynkeby Skoleløbet.

Traditionen fortsatte fredag lige over middag, da 550 elever og lærere trak i løbetøjet for at deltage i velgørenhedsløbet. Men noget var alligevel anderledes end tidligere, og det var ikke kun fordi, at den normale speaker, Troels Stubager, selv var i løbetøj og havde givet mikrofonansvaret videre.

Men der var ganske fornem opbakning til deltagerne fra en uventet side. Kort før opvarmningen dukkede Rynke nemlig op ved søen, og Rynkebys maskot var en ganske populær skikkelse, som fik flere af de yngste til nærmeste at glemme opvarmningen.

Den lodne maskot nøjedes dog med at heppe på eleverne fremfor selv at deltage i løbet rundt om søen, selv om man umiddelbart fik en en anden tanke under opvarmningen, hvor Rynke var særdeles aktiv i korte momenter.

Skoleløbet er til fordel for børn med kritiske sygdomme, og den viden havde 7-årige Gustav Laursen med ved startstregen.

- Vi løber, fordi der er nogle børn, som er meget syge. Så kan vi hjælp dem, og det er godt, lød det fra den 7-årige, inden han og den cirka 549 andre begav sig ud på turen rundt om søen.

Elever i Danmark, Norge, Sverige og Finland deltager i løbet, og i Danmark doneres alle indsamlede midler ubeskåret til Børnelungefonden, der forpligter sig til at bruge mindst 70 procent af midlerne til forskning i kritiske lungesygdomme blandt børn. Resten af pengene går til aktiviteter for de lungesyge børn og deres familier samt oplysning og information.

Sidste år blev der indsamlet 10,4 millioner kroner i Danmark.