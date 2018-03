Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at øremærke penge, som kommunen sparer under en eventuel storkonflikt, så de bliver på de berørte områder.

Forslaget blev vedtaget torsdag af et stort flertal i Borgerrepræsentationen. Det oplyser sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), som var med til at stille forslaget.

- Det skal sikre, at kommunen ikke får en uhensigtsmæssig fordel ved en lockout eller strejke, hvor man kan tjene penge på, at man er i konflikt.