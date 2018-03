Skole

Det satser hun på, at byrådet vil have blik for, når der næste gang skal lægges budget.

- I forhold til, at vi har en af landets billigst drevne folkeskoler, klarer vi det virkelig godt. Det betyder også, at der er grund til optimisme og at forvente gode resultater, hvis vi afsætter bare lidt flere midler til skolerne, siger hun.

Cecilie Roed mener, at kvalitetsrapporten generelt tegner et billede af god skoledrift i Fredericia.

Rapporten sætter tal og ord på mange tendenser for Fredericias folkeskoler generelt og specifikt. Her er et udpluk:Kilde: Kvalitetsrapport folkeskolerne 2015-2017, Fredericia Kommune

- Vi har brugt rigtig mange ressourcer på opkvalificering og udvikling de senere år. Og det kan vi se et meget tydeligt resultat af, siger Cecilie Roed Schultz, der under formand Ole Steen Hansens (S) sygemelding står i spidsen for udvalget.

Undersøgelsen af skolerne sætter også fingeren på nogle problemer, der har brug for øjeblikkeligt, politisk fokus.

- Vi kan blandt andet se, at elevernes trivsel falder lidt i 6. og 7. klasse - både for piger og drenge. Og igen i 9. klasse falder trivslen lidt blandt pigerne. Det vil vi gerne lave om på, siger Cecilie Roed Schultz.

Tallene viser generelt, at det har betydning, når skolerne sætter særligt fokus på et område. Og derfor udpeges kommende oplagte fokusområder for flere af skolerne.

Generelt er der grund til at se nærmere på antallet af elever med bekymrende højt fravær samt antallet af elever, der ikke anses for at være uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen, mener udvalget.

De to grupper overlapper meget og tæller i alt omkring 165 børn.

- Det tal vil vi meget gerne have ned, siger Cecilie Roed Schultz.

Selvom hun anser rapportens pointer for at være overvejende positive, har udvalget besluttet at afholde et ekstra møde i april for at se nærmere på de udviklingsmuligheder og -behov, rapporten peger på.