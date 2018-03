I tusindvis af fynboer har allerede meldt sig til Royal Run - et landsdækkende motionsløb i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, og nu løfter arrangørerne lidt af sløret over ruterne, som både kronprinsen og de mange deltagere skal ud på. I Odense bliver centrum rammen om løbet og særligt i Kongens Have, bliver der formentlig tætpakket. Der løbes på to distancer. En One Mile på 1,609 kilometer og så en rute på 10 kilometer. i Odense løber Kronprinsen med på One Mile-ruten. Begge ruter får startområde i Jernbanegade ved Odense Katedralskole og begge løb har også samme målområde: Kongens Have.

På begge distancer løbes der forbi Grand Hotel og gennem gågaderne. Løberne på 10-kilometer-ruten kommer også gennem det meste af den gamle bykerne og ved opløbsstrækningen venter der alle løbere en oplevelse og måske også lidt af en flaskehals, da alle løber gennem slotsgården og passerer Odense Teater, inden de når i mål. Og hos Danmarks Idrætsforbund glæder man sig over, løberne alle steder vil komme ud på ruter med indbyggede oplevelser.

- Vi er stolte over, at arrangørerne af Royal Run i de fem byer har skabt så flotte ruter rundt i hver deres by. Der er både tænkt på, at løberne undervejs skal have en unik oplevelse i stemningsfyldte omgivelser - og samtidig udgør Royal Run et vindue til at vise byens vartegn og særpræg frem. Aalborg bugner af nye kulturcentre som løberne passerer, i Aarhus runder de Marselisborg, i Esbjerg løber 10 km-deltagerne ud forbi Mennesket ved Havet, i Odense går ruten gennem bykernens smalle gader, og i København og Frederiksberg er der lagt op til en sightseeing af de helt store, siger direktør i Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen.

47.000 danskere har på landsplan meldt sig til løbene. I Odense afvikles det i samarbejde med Odense Atletik/OGF, der må være i form til at afvikle et stort løb. Kristi himmelfartsdag den 10. maj har de afviklet årets udgave af Eventyrløbet og 2. pinsedag den 21. er det så Royal Run.