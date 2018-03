Musik

Fredericia: - Jeg kan bedst lide Tequila, siger Isabella W. Karlsen og får et øjeblik Elbobladets udsendte til at spærre øjnene op.

Det viser sig dog hurtigt, at "Tequila" helt ufarligt er titlen på det stykke musik, Isabella allerbedst kan lide at spille.

Isabella er ni år og går på Kirstinebjergskolen Afdeling Høgevej i Fredericia. Hun er med i Den Kreative Skoles instrument-karrusel, hvor udvalgte børn får mulighed for at afprøve fem forskellige instrumenter og kor, inden de vælger et instrument - eller kor - for resten af sæsonen. Tilbuddet er gratis for børnene og deres familie. Og Isabella er glad for at være blandt de heldige. Hun har nemlig fundet ud af, at hun rigtig godt kan lide at spille musik.

“ Jeg kan rigtig godt li' at spille. Isabella W. Karlsen, måske kommende saxofonist

- Det er sejt at spille musik. Det synes mine klassekammerater også, siger hun og tripper utålmodigt, mens de andre gør klar til at spille. Hun vil helst ikke gå glip af musik, bare fordi en journalist fra avisen stiller spørgsmål.