Musik

Alle bør have chancen for at spille musik. Dét er tanken bag et nyt tilbud på Den Kreative Skole.

Faktisk har børnene denne dag fået fri fra deres normale skole for at suge musik og kreativitet til sig. Og der er fuld knald på og brede smil hos flokken, som siger hej gennem døren til skolelederens kontor.

- Det her er en gammel drøm for mig, siger skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen på en dag, hvor Den Kreative Skoles bygning i bunden af Kongensgade summer af liv, fordi karrusel-flokken i dag er samlet til workshop og rundvisning på skolen.

Skolerne hjælper os med at finde de børn, der ellers næppe havde fået chancen for at spille. Arne Gaardsted Jørgensen, Den Kreative Skole

Dét er tanken bag et karrusel-projekt på Den Kreative Skole i Fredericia: Udvalgte og udsatte børn får undervisning i forskellige instrumenter på deres skole. Efter nogle uger skifter de instrument og når dermed igennem en håndfuld forskellige - deraf karrusel-betegnelsen, som betyder, at man skal hele vejen rundt, inden forløbet er forbi.

Fredericia: Det er godt at spille musik. Og kun godt. Derfor bør alle børn have mulighed for at stifte bekendtskab med musik og instrumenter.

Karrusel-projektet gør, at knap 70 børn får musikundervisning resten af skoleåret på det instrument, de vælger efter at have prøvet seks forskellige på vej gennem "karrusellen". Det er trækbasun, saxofon, marimba, cello, bratsch og kor.

- Deres undervisning er gratis. Og det er blevet, ligesom vi havde drømt om: Børnene elsker at spille, og de er gode til det, siger Arne Gaardsted Jørgensen.

Den Kreative Skoles budget til karrusel-projektet er på 100.000 kroner. Pengene er gået til instrument-indkøb og undervisning ude på de deltagende folkeskoler.

- Et af målene er at give børnene glæden ved musik - og det er lykkedes. En skoleleder har fortalt mig, at en deltagende dreng kaldte ham ind i musiklokalet. Drengen kunne ikke vente med at vise, at han havde lært at spille Titanic-sangen på saxofon. Og så truttede han ellers løs. Det er så fedt, siger Arne Gaardsted med et bredt smil.

Han håber, at der kan findes en løsning, som gør det muligt for børnene at fortsætte med at spille - også efter at gratis-perioden udløber.