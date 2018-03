OK18: Kan parternes forhandlere ikke finde ud af det, burde de fyres på gråt papir. De er ikke opgaven værdig.

Nogle af forhandlerne fører sig frem. Elsker at være i mediernes søgelys.

Jeg har en fornemmelse af, at det meste på forhånd er aftalt spil. Jeg tror, at de bliver enige i sidste øjeblik via nogle små indrømmelser fra begge sider. Så har alle jo reddet renommeet. Hvis der er noget tilbage.

Hvis en chef på det private arbejdsmarkedet får en opgave at udføre, og vedkommende ikke magter det, bliver vedkommende fyret.

Det må ikke glemmes, at det er på det private arbejdsmarked, at pengene tjenes til den offentlige sektor. De offentlige ansatte bør ikke have større lønninger og mindre timetal end de tilsvarende i den private sektor.

Det offentliges overenskomstforhandlinger er igen ramt af spin. Den hopper medierne som regel på.

En lang række eksperter analyserer. Taler løs. De tager ofte fejl.