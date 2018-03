Socialdemokraterne holder med lejerne: De skal ikke holde for, når ghettoplanen skal betales

Det er ikke så tit, at vi taler om lejerne i den offentlige debat. Oftest glemmer regeringen dem. Det skete også, da de for nylig fremlagde deres ghettoudspil. Intentionen i ghettoudspillet er ellers rigtig. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, går i skole sammen og møder hinanden i samfundet. Derfor skal vi tage et grundlæggende opgør med parallelsamfund. Vi har bl.a. foreslået, at indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage i 37 timer om ugen. Men vi er ikke enige i regeringens forslag til finansiering. Regeringen vil nemlig have lejerne til at betale for hele udspillet. Endda med tilbagevirkende kraft. De mange danskere, der bor til leje, kan se frem til en samlet regning på 13 milliarder kroner frem mod 2045. Det betyder enten, at der skal bygges færre almene boliger, renoveres markant mindre, eller at huslejerne bliver sat op. Ingen af delene er holdbart.

Det er ikke første gang, at regeringen har ladet lejerne holde for. De gjorde et lignende forsøg, da vi forhandlede boligskat. Intet sted i sit udspil tog regeringen hensyn til lejernes tryghed. Vi fik heldigvis forhandlet os frem til en løsning, så de ikke blev glemt. Regeringen gjorde et andet forsøg, da vi diskuterede en ny planlov. I dag kan kommunerne kræve, at en fjerdedel af nyt byggeri skal være alment. Det ville regeringen afskaffe. Vi lykkedes med at fastholde muligheden. Nu skal vi i gang igen. Og for nu at begynde det rigtige sted, så er kernen i sagen, at regeringen vil fjerne statsstøtten til nybyggeri af almene boliger. Vi har en lang tradition for at yde statsstøtte, så lejerne kan betale af på lånet til byggeriet og samtidig have en husleje, der er til at betale. Hvis regeringen får held til at fjerne støtten, er der ikke andre til at lukke hullet end lejerne selv.

Lars Løkke Rasmussen mener, at det er en rimelig model, fordi de penge, han tager fra lejerne, bliver brugt til at renovere i de udsatte boligområder. At lejerne selv er med til at betale en del af deres egne renoveringer er der ikke noget nyt i. Problemet er, at regeringen også vil have lejerne til at betale for alle initiativer i ghettoudspillet - også dem der ikke handler om renovering. F.eks. om flere børn skal i daginstitutioner eller ej. Det er ikke rimeligt. Cirka en million mennesker bor i dag i en almen bolig, og de fleste af os gør det på et eller andet tidspunkt i vores liv. Mange får fx brug for et seniorbofællesskab eller lignende, når vi bliver ældre. Så ideen om, at alle bidrager til at bygge nye almene boliger, er rigtig. Den ønsker Socialdemokratiet at holde fast i. Vi møder konstruktivt op til forhandlinger med regeringen. Der er brug for at styrke sammenhængskraften i Danmark ved at gøre op med de parallelsamfund, der desværre findes nogle steder. Det er en fælles opgave, som vi må løfte og finansiere i fællesskab. I forhandlingerne vil vi forsvare lejernes interesser. Som vi har gjort det før, når regeringen har forsøgt at trække Danmark skævt.