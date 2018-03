Lokallisternes beståen i Danmark er ikke en selvfølgelighed. Listerne er under pres, og alene i Svendborg opnåede hverken Tværsocialistisk Liste eller Svendborg Lokalliste i november genvalg til kommunalbestyrelsen. Selvransagelsen er i gang, og for få uger siden var sidstnævnte liste på kanten af lukning, mens fremtiden for Tværsocialistisk Liste står og falder med, om man kan lykkes med et generationsskifte - og ikke mindst med at gentænke sit virke i det lokale demokrati.

Svendborg Lokalliste kæmper videre. Det enedes man om på generalforsamlingen mandag aften, mens spørgsmålet om fremtiden for Tværsocialistisk Liste bliver kastet op i luften den 3. april under overskriften: "Tid til selvransagelse, tid til eftertanke eller tid til nye ideer og visioner? "

Tilbagegang for lokallister Lokallisternes vælgertilslutning landet over er i frit fald, og skruen fik endnu et nøk ved valget i november, hvor 20 procent færre satte kryds ved en lokalliste sammenlignet med valget i 2013.Ved valget i 2017 var der således, 126.532 vælgere ud af landets 3.174.850 vælgere, der satte kryds ved en lokalliste svarende til fire procent, viser tal fra KMD. Også i Svendborg slår landstendensen igennem, idet hverken Svendborg Lokalliste eller Tværsocialistisk Liste opnåede genvalg i efteråret. Tværsocialistisk Liste fik 877 stemmer, og det er et fald på 311 i forhold til valget i 2013, mens Svendborg Lokalliste gik tilbage med 478 stemmer og dermed måtte nøjes med 439 stemmer i alt. Tværsocialistisk Liste blev stiftet i 1978 i den tidligere Gudme Kommune, og i 28 år har Liste T's Arne Ebsen repræsenteret listen i kommunalbestyrelsen - først i den tidligere Egebjerg Kommune og siden i Svendborg Kommune efter kommunalreformen. Svendborg Lokalliste blev stiftet i 2005 af Jørgen Pless og hed dengang Sydfyns Borgerliste. De seneste to valgperioder har Finn Olsen været listens repræsentant i kommunalbestyrelsen i Svendborg, efter han i valgperioden inden da var valgt ind i den tidligere Egebjerg Kommune for Radikale Venstre, men i løbet af perioden sprang til den relativt nystiftede lokalliste.

Ikke mindst i Svendborg, hvor Svendborg Lokalliste for få uger siden var på kanten af lukning, mens Tværsocialistisk Liste ikke vil afvise, at det kan gå den vej, hvis ikke man lykkes med et generationsskifte.

Listens repræsentant i det kommunalpolitiske gennem 28 år, Arne Ebsen, forsikrer, at selvransagelsen har været i gang siden valgnederlaget.

- Vi har spurgt os selv, om vi har lavet fodfejl undervejs i valgkampen og i de fire år, der er gået. Den selvransagelse synes jeg ikke, at vi er helt færdige med. Men den umiddelbare reaktion er, at vi ikke har lavet nogle forkerte tiltag. Det kan være, vælgerne synes det. Men internt i listen synes vi egentligt ikke, at vi har gjort noget galt.

Er tiden simpelthen bare løbet fra lokallisterne?

- Det er der jo nogle tegn i vælgervandringerne, der kunne tyde på. Lokallisterne repræsenterede jo efter kommunalreformen i 1970 cirka hver fjerde vælger på landsplan, og det tal har jo været for nedadgående siden og blev jo også forstærket med kommunalreformen fra 2006. Så i det mediebillede, vi har i dag, kan det være svært at holde tilstrækkeligt med opmærksomhed omkring en lokalliste, der ikke har et landsdækkende brand. Så skal man kendes på enkeltsager. Men der har vi jo valgt, at i Liste T er vi ikke enkeltsagspolitikere. Vi har prøvet at se det hele i en sammenhæng, dog selvfølgelig med afsæt i de to områder, vi er født i (Gudme og Egebjerg red.), hvor vi også har haft den største opbakning og forsøgt at tydeliggøre nogle af de udfordringer, som områderne uden for Svendborg by står over for.

Trods de to kommunalreformer, som du mener er medvirkende årsag til lokallisternes død, har Liste T jo holdt stand og haft plads i kommunalbestyrelsen ind til nu. Så hvad var det, der gik galt, når nu I mener, I ikke selv har begået nogen fejl?

- Jeg tror, vi har været oppe mod nye kræfter i form af Alternativet, der jo repræsenterer en tro på, at verden kan være anderledes. Og så er der nok også mange, som valgte at stemme på Socialdemokratiet for at sikre, at der kom et skifte på borgmesterposten.

Så jeres traditionelle vælgere er gået til Socialdemokratiet og Alternativet?

- Ja, det er i hvert fald den kortsigtede analyse af det, uden at vi har nogen dokumentation for det ud over, hvad vi hører.

Det er vel et spørgsmål om at positionere sig over for vælgerne - har I været gode nok til det?

- Det kan være, vi ikke har været dygtige nok. Det kan også være, at de temaer og debatter, der har været, ikke har været tilstrækkeligt præget af vores synspunkter. Og vi har måske været for tæt på SF og Socialdemokratiet i det trekløver, vi har udgjort i kommunalbestyrelsen og ikke i tilstrækkelig grad markeret os, selvom vi jo nok synes, vi har haft vores selvstændige holdninger på en række punkter.

- Og så tænker jeg, at relationen mellem vælgere og lokalpolitikere har bevæget sig væk fra det tætte, indgående kendskab til hinanden, til at være noget man følger på elektroniske medier, og så får man ikke i samme grad den debat med borgerne, som der egentligt er behov for, for at kunne fastholde interessen for at vælge lokalt.

Hvis det er sådan det er, er der så overhovedet en fremtid for lokalister?

- Det er jo så spørgsmålet, vi stiller os selv og går i gang med en afklaring af med mødet i april, og den proces regner vi med vil tage resten af året og måske også længere tid.

Det kan jo risikere at give bagslag på den måde at kaste listens eksistens op i luften med så langvarig en proces, kan det ikke have nogle negative konsekvenser for jer?

- Jo, det kan det, hvis vi kun begraver os i selvmedlidenhed og tristesse. Men vi vil jo forsøge at afprøve og drøfte, hvilke muligheder der er, når vi ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Vi skal finde ud af, hvordan vi skal eksistere og agere uden for det etablerede politiske system og ad den vej skabe nogle debatter og sætte nogle synspunkter i spil, som vi kan vinde nogle af vores vælgere tilbage på.

Hvad skal der til, for at I stiller op til kommunalvalget igen?

- Så skal det jo ikke være for, at nogen af os, der har været bærende i en lang årrække, skal køre videre. Så skal det være, fordi der er en ny generation, der vil Liste T.

Men er der en ny generation, der vil Liste T?

- Det er det, vi skal finde ud af nu. For hvis det er de samme mennesker, som har tegnet listen gennem alle årene, der skal bære det videre, tvivler jeg på, at vi har nogen fremtid. Vi skal kunne appellere til nogle nye folk, som har lyst til at bære stafetten videre, og vi havde jo fire unge kandidater ud af i alt otte opstillede ved kommunalvalget, og det, synes vi egentligt, var meget fint.

Hvad hvis generationsskiftet ikke lykkes?

- Så er der ikke meget perspektiv i det. Og under alle omstændigheder bliver det spændende - hvis generationsskiftet lykkes - om vi kan finde en plads til Liste T i kommunalbestyrelsen, for der er jo trængsel i den røde blok med både Enhedslisten, Alternativet, SF og et stærkt Socialdemokrati. Der skal nogle gode albuer til for at skabe sig rum i den sammenhæng.